Tempo estivo in arrivo a Palermo

Temperature in sensibile aumento a Palermo tra venerdì e domenica.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/06/2019 - 09:03:14 Letto 360 volte

La primavera ci ha costretto a sopportare condizioni meteo spesso instabili, ma adesso questo inizio di giugno sembra volerci regalare un vero assaggio. Non devono quindi preoccupare più tanto le nuvole che, nella giornata di giovedì, contenderanno ancora il cielo al sole: a Palermo comunque non sono previste piogge, e le temperature si aggireranno attorno ai valori normali per il periodo, con una massima di 26-27 gradi . Poi nell’ultima parte della settimana l’alta pressione di matrice africana porterà, su tutta la Sicilia, un po’ di estate vera. Ciò significa che anche a Palermo tra venerdì e domenica le giornate saranno piene di sole, con temperature in sensibile aumento: le massime, in particolare, oscilleranno attorno ai 31-32 gradi, rendendo così particolarmente piacevoli le ora passate in spiaggia.

Cosa succederà la prossima settimana? Le proiezioni a medio-lungo periodo ci dicono che nei primi giorni, tra lunedì e mercoledì, il tempo rimarrà decisamente bello e soleggiato, con temperature sempre tipicamente estive: nelle ore centrali del giorno si toccheranno facilmente i 30 gradi e non si può escludere che la colonnina di mercurio dei termometri si spinga fino a segnare addirittura i 32-33 gradi. Poi nella seconda parte della settimana si farà vedere qualche nuvola in più, ma sempre senza piogge: anche nel weekend del 15-16 giugno è quindi probabile che in cielo si alternino momenti nuvolosi e fasi più soleggiate, ma in ogni non ci sarà bisogno dell’ombrello e le temperature rimarranno vicine ai 30.

E’ probabile che la fase di tempo stabile, senza piogge, insista anche agli inizi della settimana successiva, tra il 17 e il 19 di giugno, quando però venti settentrionali, più freschi, faranno calare le temperature, riportandole su valori normali per la metà di giugno.

