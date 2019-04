Termini Imerese arriva ''#Artedamare'' una manifestazione per colorare la città con dei murales

#Artedamare

Si terrÓ il prossimo 4 e 5 maggio la manifestazione ''Artedamare''. Gli artisti realizzeranno dei murales presso il molo di sotto-flutto di Termini Imerese.

Si terrà il prossimo 4 e 5 maggio la manifestazione "Artedamare" organizzata dal comitato "Pittamuri". Durante il corso delle due giornate, gli artisti realizzeranno dei murales presso il molo di sotto-flutto di Termini Imerese.

La missione del comitato è quella di abbellire alcuni scorci della città con delle opere realizzate da artisti locali e non. Nel corso della manifestazione, però, l'organizzazione s'impegnerà a sensibilizzare i visitatori su un tema molto importante: l'inquinamento marino. Al molo, infatti, saranno presenti degli associati della FIPSAS (federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee) e alcuni pescatori locali, che si occuperanno di raccontare ciò che giornalmente osservano e trovano durante le loro immersioni e le loro uscite in mare. Di seguito tutti i dettagli sull'evento e infine il programma completo delle iniziative.

Lo spirito di "Pittamuri" e della manifestazione "Artedamare"

Pittamuri nasce da un'idea di Giuseppe Purpi, Rosalba Cannavò e dalla cooperativa Tocca a Tià, nella persona di Emanuele Zammito. L'iniziativa nasce dalla voglia di portare un po' di colore e di allegria nella città di Termini Imerese. I murales, inoltre, sono una grandissima forma espressiva grazie alla quale molti artisti riescono ad esprimersi e a comunicare messaggi importanti, oltre ad essere vere e proprie opere d'arte. Il tema comune dell'opera che verrà realizzata in occasione della manifestazione "Artedamare" sarà, appunto, il mare. Le opere, però, ci informano che avranno in comune anche alcuni colori tipici siciliani e il tema del "plastic free".

«Il murales che verrà realizzato presso il molo di sotto-flutto - racconta Giuseppe Purpi -, forse sarà uno dei più estesi della Sicilia. La raccolta di opere d'arte, infatti, si estenderà per circa 70 metri, per un totale di circa 320 mq».

L'obiettivo principale del gruppo "Pittamuri", è quello di realizzare tanti murales in giro per la città.

Gli artisti

Sono sedici gli artisti che hanno aderito a pieno al progetto organizzato da "Pittamuri". L'idea, nata per valorizzare alcuni scorci cittadini, al tempo stesso, vuole valorizzare anche gli artisti locali e non solo. Alla manifestazione, infatti, parteciperanno non solo artisti del comprensorio termitano, ma artisti provenienti a tutta la Sicilia.

Realizzeranno il murales: Giulio Adelfio (Termini Imerese), Carla Saeli (Catania),, Rosalba Cannavò in arte Rori (Termini Imerese), Alice Loma (Catania), Giuseppe Piscitello (Termini Imerese), Serafino Di Gaetano (Termini Imerese), Gaia Cipolla (Termini Imerese), Luigia Bolone detta Gigia (Termini Imerese), Roberto Collodoro conosciuto come Robico (Gela), Raimondo Campagna (Termini Imerese), Maria Antonietta Terrana (Termini Imerese), Davide Furìa in arte Search (Palermo), Tommaso Chiappa (Palermo), Massimiliano Fantauzzo (Termini Imerese) e Stefano Spatola (Palermo).

Il programma della manifestazione

La manifestazione, come sopracitato, si terrà nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 maggio al porto di Termini Imerese.

Nel pomeriggio di venerdì 3 maggio gli artisti presenteranno ed esporranno le bozze dei murales che realizzeranno presso la piazza del Carmelo di Termini Imerese. Inoltre, per le ore 17,00 è prevista la presentazione di ogni singolo artista.

Sabato 4 maggio

Ore 08:30 Raduno presso il molo di sotto-flutto; Inizio estemporanea di "Street art"

Ore 20:00 Termine delle attività

Domenica 5 maggio

Ore 08:30 Raduno presso il molo di sotto-flutto; Completamento delle opere di "street art"

Ore 10:00 Attività di recupero dei rifiuti in plastica dal molo e dalla spiaggetta con l'ausilio di LEGAMBIENTE, WWF e Marevivo.

Ore 19:30 Presentazione ufficiale dei Murales

La manifestazione si terrà grazie al patrocinio gratuito del comune di Termini Imerese e dell'autorità portuale. Inoltre, anche le associazioni locali hanno sposato a pieno l'iniziativa, scegliendo di contribuire con le materie prime che serviranno agli artisti e partecipando attivamente alle attività.

«Vogliamo ringraziare dal profondo del cuore tutti coloro che hanno sposato la nostra idea - affermano gli organizzatori -. Ringraziamo tutti i commercianti, i privati e le associazioni che stanno sostenendo la nostra manifestazione. Inoltre, ringraziamo anche il comune di Termini Imerese e all'autorità portuale».

Le associazioni che hanno sposato il progetto: Agesci gruppo scout Termini Imerese, BCsicilia - Termini Imerese, Banca del tempo Himerense, CPIA Palermo 2 - centro istruzione provinciale per adulti, Crescere Insieme, Legambiente, Novi Familia, Himera Sub, A.N.P.A., Nuova Speranza, la Gancia, WWF, Madonna della Catena, AIDP, Rodoarte, Comitato Mare Nostrum, Opera Don Calabria, Roncisvalle, Termini D'Amuri, Iauru e Duci, Rivediamo i Termini, Presepe Vivente, Marevivo, Lions Club Termini Imerese Host, La Casa di Ina, Archeoclub D'Italia - Himera, Lions Club Termini Imerese Cerere, Jobel, Crescere Insieme, Termini D'Arte, cantiere delle idee, associazione L'Arca.

