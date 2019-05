progetto Cuore Nostro

Termini Imerese: consegnati altri due defibrillatori nell'ambito del progetto Cuore Nostro

I due defibrillatori si vanno ad aggiungere agli altri cinque già installati e donati in passato e contribuiranno a rendere la città più sicura da possibili arresti cardiaci.

Cerimonia di consegna ieri pomeriggio, al comune di Termini Imerese, di due defibrillatori nell’ambito del progetto “Cuore Nostro” (info su app Cuore Nostro) realizzato da MG Comunication per la città di Termini Imerese e che ha in Confcommercio Palermo il principale sponsor. All’iniziativa hanno partecipato il direttore di Confcommercio Vincenzo Costa, Paola Crimi, responsabile dell’ufficio territoriale di Termini Imerese, Lorenzo Di Cesare, referente per la provincia di Confcommercio, la vice sindaco Licia Fullone, l’assessore Rosa Lo Bianco, la presidente del consiglio comunale Anna Amoroso e i responsabili di MG Comunication Maurizio Graffeo e Valery Pizzito.

I due defibrillatori si vanno ad aggiungere agli altri cinque già installati e donati in passato e contribuiranno a rendere la città più sicura da possibili arresti cardiaci. Gli attacchi cardiaci sono eventi nefasti che possono colpire chiunque, non solo anziani e cardiopatici ma anche giovani e sportivi. Riuscire ad intervenire tempestivamente durante un arresto cardiaco, tramite l’utilizzo del defibrillatore può evitare complicazioni anche mortali. Grazie all’applicazione gratuita per smartphone “Cuore Nostro” sarà possibile trovare il più vicino alla propria posizione.

I defibrillatori sono così posizionati: in via del Mazziere, nel liceo classico Ugdulena, nella farmacia Vittorio e nella farmacia Collurafici, in largo dei Caduti di mare, all’interno del Tribunale (civile e penale).

“Essere imprenditori per noi di Confcommercio significa avere il senso di comunità e “prendersi cura” del territorio in cui si svolge la propria attività anche con gesti come questi – dice la presidente Patrizia Di Dio -. Da oggi altri due defibrillatori saranno posizionati in punti strategici a Termini Imerese e vuole essere un piccolo contributo che diamo per sostenere le azioni di emergenza a tutela della salute di tutti i cittadini. Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa”.

