Università Popolare

Termini Imerese, nasce l'Università Popolare

L'Associazione aspira a recuperare, come nelle antiche Universitas, il vero significato della cultura, intesa come confronto personale, creazione partecipata e patrimonio collettivo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/12/2018 - 10:18:42 Letto 351 volte

Nasce l’Università Popolare Termini Imerese. L’Associazione aspira a recuperare, come nelle antiche Universitas, il vero significato della cultura, intesa come confronto personale, creazione partecipata e patrimonio collettivo: una comunità costruita intorno al valore della condivisione della conoscenza. Un luogo di formazione continua e permanente dei giovani, degli adulti e degli anziani che pone al centro delle proprie attività lo studio, la ricerca, il confronto, il dibattito, l’aggiornamento culturale.

L´Università Popolare è aperta a tutte le correnti di pensiero, al di fuori di pregiudizi e preconcetti, e si propone scopi culturali, formativi e scientifici e di riavvicinare alla cultura qualunque persona abbia interesse, senza distinzione di età, sesso, confessione religiosa, etnia.

Uno spazio dove non esista una separazione netta tra discendi e docenti. Chiunque ritiene di avere una specifica competenza può proporre di tenere un corso. Verrà valutato insieme e se ritenuto valido sarà inserito nel programma di studi.

Per partecipare ai corsi non è richiesto alcun titolo di studio e non sono previsti limiti di età.

L’Università Popolare Termini Imerese sarà strutturata in tre aree tematiche: umanistica, scientifica e tecnica.

Martedì 18 dicembre 2018 alle ore 17,00 in via Garibaldi, 33 a Termini Imerese verranno presentati i primi corsi che saranno tenuti a partire dal prossimo gennaio.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!