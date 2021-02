Lina Bellanca

Tessera preziosa del Mosaico Palermo a Lina Bellanca

Conferita la Tessera preziosa del Mosaico Palermo a Lina Bellanca, ex sovrintendente ai Beni Culturali della Regione Siciliana.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/02/2021 - 14:12:55 Letto 376 volte

Il sindaco Leoluca Orlando ha conferito la Tessera preziosa del Mosaico Palermo a Lina Bellanca, architetto ed ex sovrintendente ai Beni Culturali della Regione Siciliana, andata in pensione lo scorso 31 dicembre. La cerimonia si è svolta a Palazzo delle Aquile.

"Un modo per ringraziare la dottoressa Bellanca a conclusione della sua carriera - ha dichiarato Orlando - per il suo lungo impegno professionale a difesa e per la valorizzazione del grande patrimonio culturale, monumentale e ambientale del nostro territorio".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!