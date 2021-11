Tessera preziosa

Tessera preziosa del Mosaico Palermo ad esponenti del mondo canoistico cittadino

L'assessore allo Sport, Paolo Petralia Camassa, ha conferito ieri pomeriggio, nella sala delle Carrozze di Villa Niscemi, la Tessera preziosa del Mosaico Palermo ad esponenti del mondo canoistico cittadino.

Il riconoscimento è andato a:

Girolamo Lo Monaco : Allenatore Società Canottieri Trinacria; Allenatore Nazionale Italiana Canoa Sprint; Campione del mondo Copenaghen 2021 Canoa Sprint K1 200 metri con l'atleta Andrea Domenico Di Liberto.

Samuele Burgo : Nazionale Italiana Canoa Sprint; Olimpiadi di Tokyo 2020 9° Classificato K1 1000 metri; 11° classificato K2 1000 Metri;

Andrea Schera: Nazionale Italiana Canoa Sprint; Coppa del Mondo Barnaul 2021 - Medaglia di Bronzo K1 1000 metri; Campionato del Mondo Copenaghen 2021 – 4° classificato K1 1000 metri.

Per il sindaco, Leoluca Orlando e per l'assessore Petralia Camassa «sono tessere preziose in riconoscimento degli straordinari risultati raggiunti dalla Società Canottieri Trinacria, presieduta da Giovanni Fiore, dal suo staff di allenatori e dai suoi atleti a livello internazionale. Un sentito apprezzamento al Presidente della Federazione Canoa Kayak Luciano Buonfiglio presente ieri a Palermo per l'occasione».

