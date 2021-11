Riconoscimenti

Tessera Preziosa Mosaico Palermo conferita agli studenti dell'Istituto Regina Margherita

I ragazzi dell'Istituto Regina Margherita hanno ricevuto la Menzione Speciale dal Presidente della Repubblica per un progetto sulla Shoah, presentato per un concorso nazionale del MIUR.

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, nel corso di una cerimonia che si è tenuta questa mattina a Palazzo delle Aquile, ha conferito la Tessera preziosa del Mosaico Palermo ai ragazzi dell'Istituto Regina Margherita, che hanno ricevuto la Menzione Speciale dal Presidente della Repubblica per un progetto sulla Shoah, presentato per un concorso nazionale del MIUR. Per l'Amministrazione comunale era presente l'assessora alla Scuola, Giovanna Marano, mentre gli studenti erano accompagnati dal vice preside del liceo, Luigi Di Bartolo.

"Si tratta di un piccolo grande riconoscimento ad un istituto d'eccellenza nazionale - ha dichiarato il sindaco Orlando - che ha aperto le strade ai licei musicali, rafforzando l'apertura della scuola all'arte. Gli studenti con questo progetto ci hanno ricordato un tempo terribile nel quale veniva mortificato il diritto all'identità che è atto supremo di libertà. Per questo ringrazio loro e i professori, per aver trasformato, con grande impegno e sensibilità, il ricordo di una pagina nera della storia in memoria attiva".

