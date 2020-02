Esperienza inSegna

Torna Esperienza inSegna, la più grande manifestazione scientifica del sud Italia

Da martedì 18 a domenica 23 febbraio centinaia di espositori tra studenti e docenti, divulgatori scientifici e ricercatori permetteranno a tutti i visitatori di entrare nel mondo della scienza attraverso attività che lasciano il ''segno''.

Torna Esperienza inSegna, la più grande manifestazione scientifica del sud Italia, organizzata dall’Associazione PalermoScienza, che da martedì 18 a domenica 23 febbraio permetterà a tutti i visitatori di entrare nel mondo della scienza attraverso attività che lasciano il "segno", disseminate tra gli spazi del Polididattico dell'Università degli Studi di Palermo (Edificio 19 - Viale delle Scienze).

La manifestazione, giunta alla XIII edizione, è articolata in modo da rendere immersivo e divertente il processo di apprendimento grazie a una grande varietà di iniziative ideate e realizzate da studenti, ricercatori, docenti e da tutta la filiera formativa, con il coinvolgimento di esperti e istituti di ricerca, rivolte alle scuole, alle istituzioni e alla città.

“Il tema scelto per la rassegna di quest’anno, Cambiamento climatico e sostenibilità ambientale, coglie la sfida che la nuova generazione, la Generazione Terra, ha lanciato all’umanità - spiega il presidente dell’associazione PalermoScienza, Carmelo Arena - pretendendo interventi che non tengano conto solo degli ecosistemi, ma che siano sostenibili anche dal punto di vista sociale ed economico”. Nucleo di Esperienza inSegna è la mostra di exhibit scientifici, realizzati e presentati dagli studenti che con i loro docenti hanno seguito un percorso didattico specifico, a cui si aggiungono numerosi eventi collaterali come conferenze, laboratori, visite guidate ai musei e spettacoli, azioni che danno maggiore forza allo scambio del sapere e sottolineano il carattere trasversale e interdisciplinare della manifestazione. La mostra degli exhibit è suddivisa in due zone: la "zona piccoli" e la "zona grandi", dove verranno esposti i lavori della scuola secondaria di secondo grado, dipartimenti universitari ed enti di ricerca. Un’immersione tra tecnologie, esperimenti, masterclass e attività per sviluppare un rapporto amichevole con il mondo scientifico e non solo.

All’inaugurazione di martedì 18 febbraio alle ore 10.00 presso l’Edificio 19 interverranno: Carmelo Arena in rappresentanza dell’associazione PalermoScienza, il rettore dell’Università di Palermo Fabrizio Micari, il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gianfranco Miccichè, l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale Roberto Lagalla e l’assessora Politiche giovanili, scuola, lavoro del Comune di Palermo Giovanna Marano.

