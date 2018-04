maltempo

Torna il maltempo in Sicilia, domani allerta gialla

Dopo una giornata quasi primaverile, torna il maltempo a Palermo e in Sicilia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/04/2018 - 16:10:30 Letto 363 volte

Dopo una giornata quasi primaverile, torna il maltempo a Palermo e in Sicilia. La protezione civile regionale ha diramato un'allerta gialla per condizioni meteo avverse valido dalle 16.00 di oggi e fino alle ore 24.00 di domani, 20 aprile. In particolare, l'allerta riguarda il rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!