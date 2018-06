Palermo Pride

Torna il Palermo Pride, ecco il programma

''Palermo Pride Suona – Orgoglio in piazza'' si svolge tra piazza Magione e il Teatro Garibaldi di Palermo.

Due giorni per un minifestival in nome dei diritti: giovedì 28 e venerdì 29 giugno a partire dalle 17.30 e fino a notte fonda l'evento gratuito e aperto a tutti “Palermo Pride Suona – Orgoglio in piazza” si svolge tra piazza Magione e il Teatro Garibaldi di Palermo. Presentazioni di libri, incontri, concerti, performance, dj set e party all'aperto per festeggiare insieme l'orgoglio di essere liberi in occasione della Giornata Internazionale dell'Orgoglio Lgbt (il 28 giugno) e dell'anniversario dei Moti di Stonewall (New York, 28 giugno 1969).

Giovedì 28 Giugno - DAY 1

Presentano LaMik e Massimo Milani - alle 17:30 al Teatro Garibaldi: “L'aurora delle Trans Cattive”, incontro con Porpora Marcasciano, MIT (Movimento Identità Transessuale);

alle 19 in piazza Magione: “A Rainbow dj set” inizia la musica in piazza;

alle 20 concerto: si esibiscono i No Hay Problema (genere: indie);

alle 21 Intervento di Leoluca Orlando, sindaco di Palermo ;

alle 22 concerto: si esibiscono gli Agnello (genere: surf, cantautorato);

alle 23 performance dal titolo #LaBarcaNegriera a cura di Sakalash. La migrazione raccontata attraverso la danza;

alle 23:30 Party: festa a cura di #PartyNudo.

Venerdì 29 Giugno 2018 – DAY 2

Presentano LaMik e Massimo Milani - alle 17:30 al Teatro Garibaldi: “La viralità dell'odio. come difendersi dalla violenza ai tempi dei social". Incontro con l'avvocato Cathy La Torre;

alle 19 in piazza Magione: “A Rainbow dj set” inizia la musica in piazz;

alle 20 concerto: si esibiscono i The Groove Lines (genere: Funky, Soul, Jazz, Acid Jazz, Blues);

alle 21 Intervento del Coordinamento Palermo Pride ;

alle 23 Party: festa a cura di Pink Code;

alle 23:30 Party: festa a cura di ThePOPSHOCK;

alle 00:30 Party: festa a cura di Nice To Meow You! Party Designers.

L’ingresso alle due giornate è gratuito.

