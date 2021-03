ora legale

Torna l'ora legale, domenica 28 marzo lancette avanti di un'ora

Pubblicata il: 12/03/2021

Lancette avanti di un'ora nella notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo: bisognerà regolare gli orologi, a meno che telefonini e apparecchi digitali non lo facciano già in autonomia.

Si dormirà un’ora in meno e domenica farà buio un’ora più tardi la sera. Scatta, così, l'ora legale che rimpiazza l’ora solare e, tra le altre cose, fa risparmiare sull’energia sfruttando un minore uso dell’illuminazione elettrica. Esiste in Italia dal 1916 e fu adottata mentre il Paese era impegnato nella Prima guerra mondiale.

C'è un colpo di scena per quanto riguarda l'abolizione del Cambio tra Ora Solare e Ora Legale: è infatti arrivata da poco la decisione dell'Italia, e sta già facendo discutere. L’Italia ha detto NO! Nel nostro Paese infatti resterà ancora in vigore il doppio orario: il governo italiano ha depositato a Bruxelles una richiesta formale per mantenere intatta la situazione attuale, senza variazioni. Il governo Conte bis non ha presentato modifiche al documento. Questo significa che tutto rimane inalterato.

