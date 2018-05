Fiera del Mediterraneo

Torna la Fiera del Mediterraneo, tutto pronto

Tutto pronto per la nuova edizione, la 67esima, della Fiera Campionaria di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/05/2018 - 16:15:31 Letto 383 volte

Tutto pronto per la nuova edizione, la 67esima, della Fiera Campionaria di Palermo. Solo dopo la Fiera di Bari, per spazi espositivi e numero di visitatori, la Fiera del Mediterraneo si trova al secondo posto nella lista delle più grandi Fiere italiane. E anno dopo anno, si vedono e si apprezzano i risultati di un percorso di recupero e di rinascita che ha tutta l’intenzione di riportare la Fiera di Palermo agli antichi splendori. Sono, ad oggi, 70 mila i metri quadrati del polo fieristico, ristrutturati e restituiti alla città. I due terzi della Fiera oggi sono utilizzabili e fruibili. Manca solo una piccola parte che completerà il recupero dell’intera struttura.

La Fiera aprirà i battenti sabato 26 maggio e rimarrà aperta al pubblico per 16 giorni, fino a domenica 10 giugno.

Una Fiera più grande e più ricca, quella che sarà inaugurata sabato 26 maggio alle ore 17 all’ingresso di via Sadat (lato via Montepellegrino).Tutti i dettagli oggi sono stati presentati in conferenza stampa a Palazzo delle Aquile, alla presenza del sindaco Leoluca Orlando, Massimiliano e Giuseppe Mazzara e Leonardo Peduzzi, di Medifiere e dell’assessore comunale alle Attività Produttive Sergio Marino. Quattro anni fa, è iniziato un percorso di rinascita che continua ancora oggi, un meccanismo virtuoso tra Comune e imprenditori privati.

“E’ tornata la Fiera del Mediterraneo – ha dichiarato il sindaco Orlando – un appuntamento importante per lo sviluppo economico e commerciale della nostra città, aperta anche ad altri mercati. Questo è motivo di soddisfazione ed è un’altra conferma del cambiamento di questa città in questi anni”. E all’allestimento della Fiera Campionaria, per il quarto anno consecutivo, ha lavorato Medifiere, imprenditori siciliani, di Trapani, che hanno investito e creduto per primi nel recupero della Fiera del Mediterraneo. “La Fiera dà un impulso importante all’economia della nostra isola – spiegano Giuseppe e Massimiliano Mazzara e Leonardo Peduzzidi Medifiere - e la possibilità per tante aziende del territorio di confrontarsi con altre realtà. La Fiera del Mediterraneo fa parte della nostra storia e della nostra cultura E non va sottovalutato anche il grande volàno economico che rappresenta per tutti, per noi imprenditori che investiamo le nostre risorse, per le tante manovalanze e per tutte le aziende che possono far conoscere i loro brand e aumentare i propri fatturati”.

Presente in conferenza stampa anche l’assessore comunale alle Attività Produttive Sergio Marino: “La Fiera del Mediterraneo è ormai una realtà consolidata a Palermo – ha detto Marino – grazie anche a Medifiereche ha avuto il coraggio di investire laddove nessuno aveva il coraggio di farsi avanti”. Dai 400 espositori dei primi anni, il numero degli standisti quest’anno è salito a più di 600. Tante le maestranze locali all’opera, 200 solo di Medifiere e 4.000 delle aziende partecipanti. Da duecentomila visitatori, nell’ultimo anno sono state registrate più di 300 mila presenze. E quest’anno l’obiettivo è quello di raggiungere il numero di 500 mila visitatori. E anche quest’anno la Fiera Campionaria diventa punto di incontro e di interesse commerciale per gli espositori provenienti da tutta Europa.

Nell’ampia area (ex Luna Park) sarà allestito il “Villaggio dello shopping” con un percorso guidato che darà la possibilità al pubblico di visitare e non perdersi ogni singolo stand. L’area dedicata al food quest’anno sarà allestita, a differenza degli altri anni, nella parte centrale e più alta della Fiera. Non mancherà certo lo street food nostrano ma si potranno anche gustare piatti tipici di altre regioni e cibo straniero. Tre padiglioni saranno dedicati all’arredo interno e ai complementi, uno all’arredo esterno e ancora padiglioni con automobili, barche, macchine industriali e tanto altro. Un’ampia area sarà dedicata agli operatori dell'hobbistica e delle arti. Un padiglione ancora per gli sposi e un inedito “Madonie expo” presenterà le eccellenze e i prodotti tipici madoniti legati al mondo dell’artigianato e dell’enogastronomia.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!