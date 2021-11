acqua

Torna l'acqua, riparata la tubatura all'altezza del ponte Corleone

Si sono conclusi i lavori di riparazione della tubatura da 900 mm che corre lungo viale Regione Siciliana all'altezza del ponte Corleone, nella quale si era attivata una perdita nei giorni scorsi.

Dopo l'interruzione del flusso di acqua all'interno della conduttura, le maestranze dell'azienda sono intervenute dalle prime ore di oggi ed hanno eseguito una saldatura che ha permesso di risolvere il problema. E' stata pertanto riattivata l'erogazione idrica. Saranno ora necessarie alcune ore perché tutta la condotta torni a pressione regolare ed entro domattina tutte le aree interessate da cali di pressione avranno la normale erogazione.

"Ringrazio i tecnici e gli operai dell'azienda - afferma l'Amministratore unico Alessandro Di Martino - che ancora una volta sono intervenuti con celerità e professionalità per risolvere un problema legato alla vetustà di alcune parti della rete di adduzione che non sono state oggetto di ammodernamento negli anni scorsi. E’ una criticità ben nota, motivo della messa in cantiere di nuovi interventi di manutenzione straordinaria e rifacimento, per i quali stiamo lavorando ad individuare le somme necessarie con tutte le istituzioni interessate.”

