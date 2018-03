ora legale

Torna l'ora legale, il 25 marzo lancette avanti di un'ora

Ritorna l'ora legale in Italia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/03/2018 - 18:44:22 Letto 327 volte

Ritorna l’ora legale in Italia. Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo le lancette dell’orologio andranno spostate avanti di un’ora: le 2 del mattino diventeranno, infatti, le 3. Perderemo, quindi, un’ora di sonno.

Le principali vittime della “notte corta” sono le persone che hanno già un ritmo del sonno ritardato. Con un’ora in meno per dormire, i loro risvegli potrebbero non essere proprio piacevoli e per 3 o 4 giorni potrebbero avere una maggiore sonnolenza al mattino, essere più facilmente irritabili, e provare un po’ più di spossatezza. Qualche fastidio in più lo proveranno anche le persone abituate a orari fissi per pasti e sonno, come i bimbi e gli anziani, che avvertono di più il cambiamento.

La misura, adottata in Italia nel 1966, è stata di recente oggetto di discussione in seno al Parlamento europeo, al quale era arrivata una proposta di legge voleva abolirla, eliminando del tutto il cambio orario. Sul testo è arrivata una pioggia di emendamenti che ne hanno ristretto la portata. Di fatto non si chiederà più alla Commissione Ue di proporre l'abolizione del "cambiamento semestrale", ma solo di studiare la questione, e, "eventualmente proporre una modifica" della direttiva Ue del 2000, che regola l'alternanza tra ora legale e solare nella Ue.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!