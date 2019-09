Piano City

Torna ''Piano City'' alla Questura di Palermo

Anche quest'anno piano city fa tappa in Questura. Ad esibirsi sabato 28 settembre due giovani talenti del pianoforte.

Dal 27 al 29 settembre, la città di Palermo sarà interessata dal festival “Piano City”, una kermesse dedicata alla musica da pianoforte, promossa nel capoluogo siciliano dal Comune di Palermo e dal Teatro Massimo.

Scopo della manifestazione, giunta alla 3^ edizione, è quello di fondere la magia della musica con le suggestioni di alcuni luoghi di Palermo, come palazzi storici, piazze e scorci tradizionali, dove verranno fatti risuonare i pianoforti.

Una delle rappresentazioni musicali avrà luogo, come per la scorsa edizione, presso il chiostro della Questura di Palermo ed è stata programmata per le ore 11.00 di domani 28 settembre. Per la circostanza si esibiranno le due giovani pianiste siciliane Carmen Sottile e Rosamaria Macaluso, che interpreteranno noti brani del repertorio classico nazionale ed internazionale.

Ad aprire il concerto delle due pianiste sarà l’Agente Scelto della Polizia di Stato Filippo Barbetta, in servizio presso il Commissariato di P.S. Mondello, che si cimenterà al piano con una breve esecuzione di alcuni brani di famosi compositori contemporanei, da Ennio Morricone a Ludovico Einaudi.

L’evento sarà aperto al pubblico e trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Questura di Palermo.

Carmen Sottile, di appena 16 anni, è iscritta al Triennio Accademico di pianoforte al Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo, sotto la guida di Antonio Sottile. Si è già esibita in numerose città italiane ed europee. Ha partecipato a numerosi Concorsi Nazionali e Internazionali per giovani pianisti. Nel 2016 si è esibita da solista insieme all’Orchestra Salvatore Cicero diretta da Luigi Rocca e nello stesso anno ha ricevuto nella Sala Montecitorio di Roma dalla Presidenza della Camera dei Deputati la medaglia d’onore, quale prescelta insieme ai migliori giovani musicisti dei Conservatori italiani. Ha suonato in recital nella Sala Onu del Teatro Massimo di Palermo e ha effettuato il suo primo tour negli Stati Uniti, esibendosi a New York e a Boston. Recentemente si è esibita al Teatro Massimo Bellini di Catania ed è stata invitata per un concerto a Bayreuth nell’ambito della programmazione estiva 2019.

Rosamaria Macaluso, anch’essa 16enne, allieva di Donatella Sollima presso il Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo dal 2011, ha debuttato a soli 10 anni con l'Orchestra Sinfonica Siciliana, diretta da Hobart Earle, presso il Politeama Garibaldi di Palermo, eseguendo il concerto K39 di Mozart. Ha vinto numerosi concorsi pianistici nazionali ed internazionali. Nel 2013 è stata premiata come Outstanding Talent all’Ibla Grand Prize di Ragusa Ibla e invitata a esibirsi alla prestigiosa Carnegie Hall di New York. Nel 2018, come vincitrice del concorso nazionale Crescendo, istituito dalla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana allo scopo di promuovere i giovani talenti, ha suonato nell'ambito della stagione concertistica, eseguendo il Koncerstücke di Cécile Chaminade. Parallelamente agli studi al Conservatorio di Palermo, ha seguito il corso di perfezionamento pluriennale tenuto da Andrea Lucchesini alla Scuola di Musica di Fiesole.

