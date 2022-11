cultura

Torna ''Tutte le storie portano al museo'' con un programma ricco di appuntamenti per bambini e ragazzi

Ogni sabato e domenica mattina, dal 19 novembre all'8 gennaio, un programma ricco di appuntamenti per bambini e ragazzi dai 3 ai 10 anni, alla scoperta dei più bei luoghi della cultura!

Dopo il successo della prima edizione, torna a grande richiesta “Tutte le storie portano al museo”. Ogni sabato e domenica mattina, dal 19 novembre all’8 gennaio, un programma ricco di appuntamenti per bambini e ragazzi dai 3 ai 10 anni, alla scoperta dei più bei luoghi della cultura!

L’Orto botanico, il Castello della Zisa, il Museo Riso e il Salinas, accoglieranno letture ad alta voce, speciali visite didattiche e laboratori creativi a cura di Coop Culture e Dudi - libreria per bambini e ragazzi, in collaborazione con Orto Capovolto e Le Giuggiole.

I bambini scopriranno l’arte del riciclo, giocheranno tra le sale dei musei, decoreranno alberi di Natale e scopriranno le meraviglie della città.

Il biglietto per i bambini costa 10 euro.

Si comincia sabato 19 novembre alle 11 all'Orto Botanico con “Di serra in serra. Costruiamo una piccola serra con materiali di riciclo” adatto ai bambini dai 5 ai 10 anni, a cura di CoopCulture.

Visitando l’Orto Botanico i bambini scopriranno diversi tipi di serra dove vengono ospitate piante dalle forme e dalle storie bizzarre, provenienti da alcune zone del mondo, dove le temperature sono molto differenti dalle nostre. I bambini così conosceranno e identificheranno le diverse parti di una pianta e impareranno le relazioni tra le strutture delle piante e le caratteristiche dell’ambiente in cui vivono comprendendo il concetto di adattamento.

Alla fine della visita verrà realizzata una piccola serra fai da te di cui bimbi dovranno prendersi cura fino allo sbocciare di profumati fiorellini.

Domenica 20 novembre alle 11 al Museo Riso è previsto invece “Giocare con L'arte. Alla scoperta di Depero, un futurista a misura di bambino”, a cura di CoopCulture.

Un percorso di visita alla mostra “Depero Mito presente” e un’attività creativa per bambini dai 5 ai 10 anni. Un’esperienza alla scoperta del futurismo attraverso i personaggi e gli oggetti ideati dall’artista Fortunato Depero, caratterizzati da uno stile fantastico e fiabesco ma al contempo attualissimo. Dopo la visita alla mostra i bambini disegneranno, comporranno e creeranno dei manufatti, come dei giovani e talentuosi piccoli futuristi.

IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI

Sabato 26 novembre ore 11:00 all'Orto Botanico

“Orto capovolto in bottiglia. Laboratorio per la realizzazione di un orto in bottiglia”

Attività didattica per bambine e bambini dai 3 ai 5 anni, a cura di Orto capovolto.

Domenica 27 novembre ore 11:00 al Museo Salinas

“Letture ad alta voce e laboratorio creativo con Stella Lo Sardo”

Attività per bambine e bambini dai 3 ai 5 anni, a cura di Dudi.

Sabato 3 dicembre ore 11:00 all'Orto Botanico

“Un orto in cornice”

Attività didattica per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni, a cura di CoopCulture.

Domenica 4 dicembre ore 11:00 al Castello della Zisa

“Il gioco di Re Guglielmo”

Attività didattica per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni, a cura di CoopCulture.

Sabato 10 dicembre ore 11:00 all'Orto Botanico

“Xmas Seedballs: Laboratorio per realizzazione di bombe di semi per decorare l’albero di Natale”

Attività didattica per bambine e bambini dai 3 ai 5 anni, a cura di Orto capovolto.

Domenica 11 dicembre ore 11:00 al Museo Riso

“Io sono Fortunato…Depero, giochi e creatività”

Attività didattica per bambine e bambini dai 3 ai 5 anni, a cura de Le Giuggiole.

Sabato 17 dicembre ore 11:00 all'Orto Botanico

“La tombola dell'orto”

Attività didattica per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni, a cura di CoopCulture.

Domenica 18 dicembre ore 11:00 al Museo Salinas

“Letture ad alta voce e laboratorio creativo con Stella Lo Sardo”

Attività per bambine e bambini dai 3 ai 5 anni, a cura di CoopCulture.

Sabato 7 gennaio ore 11:00 all'Orto Botanico

”Verde in calza, aspettando la befana: Laboratorio per la realizzazione di una calza «aromatica» della befana”

Attività didattica per bambine e bambini dai 3 ai 5 anni, a cura di Orto capovolto.

Domenica 8 gennaio ore 11:00 al Museo Salinas

“ArcheOgame”

Attività didattica per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni, a cura di CoopCulture

NB: per i laboratori a cura di Orto capovolto, dedicati ai bimbi più piccoli (3-5anni) è richiesta la partecipazione attiva di un accompagnatore adulto.

