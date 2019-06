estate 2019

Trabia, grandi eventi per l'estate 2019 *VIDEO*

Programmazione estiva 2019, l'amministrazione comunale di Trabia annuncia ''grandi eventi''.

“Il nostro territorio è un grande concentrato di risorse. A partire dal mare, pulito, splendido, accogliente, abbracciato da una costa delimitata da due castelli: il Castello Lanza di Trabia e quello della frazione di San Nicola. Vogliamo far conoscere anche il nostro primato storico che riguarda la nascita della pasta. Trabia è il paese in cui sono nati gli spaghetti. Lo stabilisce un documento del geografo arabo Idrisi, datato 1154. Considerando una tale quantità di risorse di ogni genere, per quest’estate abbiamo deciso di puntare su alcuni grandi eventi per tentare un salto di qualità. Tali iniziative permetteranno a residenti e visitatori di godere appieno delle nostre bellezze. Il primo grande evento, quello che dà ogni anno il via alla stagione estiva, è già partito ed è stato “Trabia in sagra”, lo scorso 1 e 2 giugno. Ma ne abbiamo altri in serbo, in una ricca proposta di attività ricreative, che punta a far conoscere le specificità, l’artigianato, l’arte e prodotti tipici di Trabia e San Nicola anche all’esterno. Invito tutti a venirci a trovare già dal prossimo appuntamento ‘Trabia Summer Fest’: una due giorni all’insegna della musica, del divertimento e dello sviluppo territoriale, programmato per il 6 e il 7 luglio prossimi”. Così il sindaco di Trabia, Leonardo Ortolano.

A rivelare qualche dettaglio sull’imminente manifestazione delle prossime settimane è il direttore artistico Vincenzo Balli: “ Siamo quasi pronti per tutto e a breve lanceremo una campagna pubblicitaria per pubblicizzare l’evento. Non abbiamo ancora rivelato gli artisti che si esibiranno, giusto per accendere un po’ di interesse e curiosità nel pubblico. A tal proposito abbiamo indetto un concorso a premi rivolto a chi vuole cimentarsi ad indovinare i nomi degli ospiti che si esibiranno nei due giorni. Stiamo pensando in grande e ci auguriamo che questo evento raccolga davvero tanta gente, considerando che il territorio trabiese ha davvero molto da offrire dal punto di vista ricettivo. Ma non ci sarà soltanto il ‘Summer Fest’. Stiamo programmando una serie di eventi da qui a dicembre, da realizzare sia a Trabia, sia a San Nicola”.

Per l’assessore al Turismo Emanuele Lo Bono “la grande attrattiva resta comunque lo scenario marittimo che il comune offre. Dopo una fioritura turistica a cavallo fra gli anni ‘70 e ‘80, Trabia e San Nicola hanno vissuto una fase di declino. Negli ultimi cinque anni, grazie all’impegno di istituzioni, imprenditori, gestori di strutture turistiche, è avvenuto un vero rilancio”. “Quest’anno – prosegue l’assessore - ci siamo rivolti a un direttore artistico come Vincenzo Balli, perché abbiamo ritenuto necessario coinvolgere una personalità non politica, capace di dare visibilità e prestigio al nostro territorio, facendolo conoscere anche fuori. Ritornare allo splendore di un trentennio fa è il nostro imperativo. Questa Amministrazione si sta impegnando, tra mille problemi e sacrifici, affinché avvenga un rilancio di Trabia e San Nicola”.

