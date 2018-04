piazza Indipendenza chiusa

La Polizia Municipale informa l'utenza dei probabili rallentamenti alla circolazione previsti per mercoledì 11 Aprile...

La Polizia Municipale informa l'utenza dei probabili rallentamenti alla circolazione previsti per mercoledì 11 Aprile per una manifestazione di protesta dei lavoratori della forestale, dell’Esa e dei Consorzi di Bonifica che si concentreranno alle ore 9 in piazza Marina, per poi muoversi in corteo lungo via Vittorio Emanuele fino a Piazza Indipendenza, dove stazioneranno in sit-in fino alle ore 18.

In piazza Indipendenza, sarà chiuso il transito veicolare nel tratto antistante la presidenza della regione e sarà instaurato il doppio senso di circolazione da e per corso Calatafimi con probabili incolonnamenti su corso Alberto Amedeo.

Le pattuglie della Polizia Municipale presiederanno alla disciplina della circolazione della zona; in ogni caso, tenuto conto che la manifestazione si protrarrà fino alle ore 18, si consigliano all'utenza percorsi alternativi.

Fonte: Polizia Municipale

