Tram, assegnati a Palermo 23 milioni di euro circa per l'ampliamento della rete

Assegnati al Comune di Palermo oltre 23 milioni di euro per l'ampliamento della rete Tranviaria.

La conferenza unificata Stato Regioni, che si è riunita ieri nell'ambito della ripartizione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha assegnato al Comune di Palermo 23.141.795,00 di euro per l'ampliamento della rete Tranviaria.

"Il sistema tranviario - afferma il sindaco Leoluca Orlando - rappresenta la bandiera della trasportistica palermitana. Uno strumento straordinario di rigenerazione urbana e recupero urbano. Esprimo, dunque, grande apprezzamento per l'assegnazione di queste importanti risorse al Comune di Palermo che permetteranno di ampliare la rete tranviaria e di proseguire al meglio quel cammino di mobilità sostenibile di cui il tram è parte fondamentale".

"Si tratta di risorse molto importanti - ha dichiarato l'assessore al ramo Giusto Catania - perché contribuiscono a completare le richiesta fatte dal Comune di Palermo per rendere capillare il sistema tranviario nell'ambito del trasporto pubblico urbano. Siamo molto soddisfatti perché questo ulteriore finanziamento è l'ennesima conferma della qualità del progetto infrastrutturale per la città di Palermo, che sta investendo in modo massiccio sul trasporto pubblico di massa".

