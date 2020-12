ISMETT

Trapianti Ismett, Orlando: ''Si conferma centro di eccellenza''

Il sindaco Leoluca Orlando ha commentato la notizia di due trapianti eseguiti all'Ismett di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/12/2020 - 17:02:32 Letto 394 volte

"Ancora una volta in questi giorni l'ISMETT si è confermato centro di eccellenza nel settore dei trapianti nella nostra regione. Ancora una volta, in poche ore la cultura della donazione di organi diventa strumento per tutelare la vita. Se è doveroso e motivo di orgoglio ringraziare il personale dell'ISMETT che si adopera con sempre grande professionalità in ogni aspetto della delicata procedura relativa ai trapianti, altrettanto doveroso è ringraziare coloro che con la donazione degli organi hanno dimostrato di avere rispetto e amore per la vita".

Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando commentando la notizia di due trapianti eseguiti all'Ismett di Palermo con la collaborazione di alcune aziende del Sistema sanitario siciliano come il Centro regionale trapianti e l'equipe dell'ospedale San Marco di Catania. Il primo, un trapianto di fegato, è stato eseguito su una paziente già affetta da Coronavirus che ha ricevuto l'organo prelevato da un donatore Covid-19 positivo, il secondo, un trapianto di rene, è stato eseguito su un cittadino di 21 anni del Mali beneficiario del Siproimi (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati) del Comune di Palermo.

Ti potrebbe interessare? In Sicilia il primo trapianto di fegato tra positivi eseguito all'Ismett di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!