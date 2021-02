Trasporto pubblico

Trasporto pubblico locale, oggi sciopero nazionale di 4 ore

08/02/2021

E' confermato per lunedì 8 febbraio lo sciopero nazionale di 4 ore nel trasporto pubblico locale. Lo riferiscono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna.

"E' una protesta inevitabile visto che le associazioni datoriali del settore Asstra, Agens e Anav, non hanno raccolto i nostri appelli e si ostinano a non riprendere il confronto sul contratto nazionale scaduto da più di tre anni, non rimuovendo la pregiudiziale sul riconoscimento economico del triennio scaduto", spiegano i sindacati, sottolineando che "lo sciopero nazionale è stato proclamato rispettando dove possibile lo scaglionamento degli orari per il riavvio ordinato dell'anno scolastico. Un servizio garantito alle scuole da quegli stessi lavoratori che chiedono il rinnovo del contratto".

