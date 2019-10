viabilità

Tratto di via del Celso chiude per lavori: viabilità rivoluzionata

I lavori avranno una durata di 30 giorni lavorativi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/10/2019 - 12:24:01 Letto 347 volte

Il Servizio di Mobilità Urbana comunica che “con l’Ordinanza n. 1220 del 9.10.2019, ha disposto la chiusura di parte di via del Celso (tratto via Montevergini/S. Agata alla Guilla) per consentire i lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale.

I lavori avranno una durata di 30 giorni lavorativi e avranno inizio a partire da lunedì 21 Ottobre e si concluderanno presumibilmente in data 2 Dicembre 2019”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!