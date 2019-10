meteo

Tregua maltempo, domani torna il sole

Il maltempo, previsto ancora per la giornata di oggi, darà una tregua nel week end.

04/10/2019

Calo termico in tutta Italia e temporali da Nord a Sud. Anche in Sicilia, nelle ultime ore, si sono abbattute precipitazioni più o meno intense.

Il maltempo, previsto ancora per la giornata di oggi, darà una tregua nel week end quando, come sostengono i meteorologi, tornerà il sole velato, in alcune zone, da nuvole. Insomma da domani tornerà a spendere il sole nella nostra isola, anche se il maltempo potrebbe poi tornare alla ribalta ad inizio della prossima settimana.

