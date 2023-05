Trentennale Padre Puglisi

Trentennale del martirio del Beato Giuseppe Puglisi: Il programma delle manifestazioni del Centro di Accoglienza Padre Nostro

Il Centro di Accoglienza Padre Nostro, fondato dal Beato Giuseppe Puglisi, nel Trentennale del suo barbaro assassinio per vile mano mafiosa, vuole farne memoria come sempre in questi anni e come Lui stesso ci ha insegnato: con fatti concreti.

Trent'anni di impegno e di presenza nel Territorio, nei quartieri Brancaccio, Falsomiele, Romagnolo, Guadagna, Villaggio Ruffini, Boccadifalco, San Filippo Neri, Santa Maria di Gesù, Ciaculli, Castellamare-Tribunale, Palermo Costa sud, Kalsa-Villa Giulia, con le Scuole e le agenzie educative, Istituzioni pubbliche ed Enti privati, i Servizi Sociali Territoriali, le Circoscrizioni, i Servizi Sanitari, le Università, le Forze dell'Ordine, gli Istituti Penitenziari per adulti e minori, il Tribunale ordinario ed il Tribunale dei minori, gli UIEPE, i CGM, varie associazioni, enti di volontariato e fondazioni private, la Diocesi di Palermo ed i singoli cittadini italiani e stranieri. Il Centro di Accoglienza Padre Nostro, fondato dal Beato Giuseppe Puglisi, nel Trentennale del suo barbaro assassinio per vile mano mafiosa, vuole farne memoria come sempre in questi anni e come Lui stesso ci ha insegnato: con fatti concreti.

"Credo a tutte le forme di studio, di approfondimento e di protesta contro la mafia. La mafiosità si nutre di una cultura e la diffonde: la cultura dell'illegalità. La cultura sottesa alla mafia è la svendita del valore della dignità umana. E i discorsi, la diffusione di una cultura diversa, sono di grande importanza. Ma dobbiamo stare molto attenti che non ci si fermi alle proteste, ai cortei, alle denunce. Se ci si ferma a questo, sono soltanto parole. Le parole vanno convalidate dai fatti." Beato Giuseppe Puglisi

PROGRAMMA

Venerdì 19 maggio - ore 10:00

Piazzetta Beato Padre Pino Puglisi n. 5, Palermo

"Le note del cuore" con il sorriso di un martire di fede presentato dagli studenti delle scuole di Palermo.

A cura del Centro di Accoglienza Padre Nostro e del Parlamento Internazionale della Legalità

Giovedì 25 maggio - ore 10:00

"La Marcia nei luoghi del Beato Giuseppe Puglisi"

Partenza dall'ICS "Padre Pino Puglisi" (via F. Panzera n. 28) e arrivo a piazzetta Beato Padre Pino Puglisi n. 5.

A cura del Centro di Accoglienza Padre Nostro e dell'ICS "Padre Pino Puglisi"

Sabato 3 giugno - ore 20:00

Langmauerweg 1, 3011 Berna (CH)

"Berna chiama Palermo: ovvero la spesa sospesa"

Incontro sulla sensibilizzazione del consumo consapevole a favore di imprese che utilizzano i beni confiscati alla mafia.

A cura dell'Associazione Pecore Ribelli di Berna

Martedì 6 giugno - ore 9:30

Comune di Godrano

"Senso" di marcia. Marcia sulle orme del Beato Giuseppe Puglisi

Raduno (ore 9:00) e partenza da piazza Aldo Moro (Godrano) per arrivare a Valle Agnese (5 Km).

A cura del Centro di Accoglienza Padre Nostro

Giovedì 29 giugno - ore 17:30

Piazzetta Beato Padre Pino Puglisi n. 5, Palermo

Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo

A cura dell'Associazione "Cuore che vede"

Venerdì 30 giugno - ore 10:00

Via San Ciro n. 23 A/B/C/D, Palermo

Posa della prima pietra del Poliambulatorio "Beato Giuseppe Puglisi - Mons. Guido Sansavini"

A cura del Presidente Gruppo GVM Ettore Sansavini e del Centro di Accoglienza Padre Nostro

Luglio/Agosto

Centro polivalente sportivo "Padre Pino Puglisi e Padre Massimiliano Kolbe" - via San Ciro n. 23, Palermo

Attività del Grest estivo "La luce di un sorriso"

A cura del Centro di Accoglienza Padre Nostro e della Fondazione EOS

Da martedì 25 luglio a venerdì 25 agosto - ore 21

Casa Circondariale Pagliarelli Antonio Lo Russo, piazza Pietro Cerulli n. 1, Palermo

Nuovissimo Cinemissimo Paradisissimo (XIII edizione)

A cura del Centro di Accoglienza Padre Nostro

Da domenica 10 a domenica 17 settembre

A.S.D. Kalaja tennis club - via Messina Marine n. 819, Palermo

Torneo Internazionale under 16 di tennis "Padre Pino Puglisi"

A cura dell'A.S.D. Kalaja tennis club e del Centro di Accoglienza Padre Nostro

Lunedì 11 settembre - ore 10:00

Aula Consiliare della II Circoscrizione del Comune di Palermo - Via San Ciro n. 15, Palermo

Convocazione straordinaria del Consiglio della Seconda Circoscrizione per commemorare il Martirio del Beato Giuseppe Puglisi

A cura del Presidente Giuseppe Federico

Mercoledì 13 settembre - ore 16:00-20:00

Cattedrale di Palermo (Sagrato)

Presentazione emissione del francobollo sul Beato Giuseppe Puglisi 15/09/2023

A cura del Centro di Accoglienza Padre Nostro

ore 19:00-20:30

Cattedrale di Palermo

Veglia di preghiera a cura di don Luigi Verdi

Parteciperà Mons. Corrado Lorefice

A cura del Centro di Accoglienza Padre Nostro

Giovedì 14 settembre - ore 18:00

Parrocchia S. Maria della Pietà - piazza della Kalsa n. 1, Palermo (ivi fu battezzato il Beato Giuseppe Puglisi)

Celebrazione eucaristica in memoria del Beato Giuseppe Puglisi presieduta da don Giuseppe Di Giovanni

ore 21:00

Piazzetta Beato Padre Pino Puglisi n. 5, Palermo

Veglia di preghiera presieduta da Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo

Venerdì 15 settembre - ore 18:00

Cattedrale di Palermo

Celebrazione Eucaristica presieduta dal sig. Cardinale Matteo Zuppi, presidente del CEI, e concelebrata da Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo

Sabato 16 settembre - ore 21:00

Cattedrale di Palermo

Concerto Oratorio a cura di Mons. Marco Frisina in memoria del Beato Giuseppe Puglisi

A cura del Centro di Accoglienza Padre Nostro

Parteciperà Mons. Corrado Lorefice

Martedì 19 settembre - ore 10:00

Cattedrale di Palermo

"Un fiore per il Beato Giuseppe Puglisi"

Parteciperanno le scuole di Palermo.

A cura del Centro di Accoglienza Padre Nostro

Giovedì 21 settembre - ore 21:00

Parrocchia SS. Salvatore - Corso dei mille n. 751, Palermo

Adorazione Eucaristica in memoria del Beato Giuseppe Puglisi

A cura della comunità parrocchiale

Venerdì 22 settembre ore 16:00

Via Brancaccio n. 168, Palermo

Inaugurazione Torre Pollaccia (sede coworking)

A cura del Centro di Accoglienza Padre Nostro

Giovedì 28 settembre - ore 17:00

Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia - via Vittorio Emanuele n. 463, Palermo

Presentazione del libro di Lia Cerrito "Padre Nostro e mafiosità"

A cura del Movimento Presenza del Vangelo e del Centro di Accoglienza Padre Nostro

Parteciperà Mons. Corrado Lorefice

Sabato 7 ottobre - ore 10:00

Foro Italico di Palermo

Rassegna musicale in memoria del Beato G. Puglisi. Cori e orchestre delle Scuole di Palermo a indirizzo musicale.

A cura dell'ICS "Padre Pino Puglisi" di Palermo e del Centro di Accoglienza Padre Nostro

Parteciperà Mons. Corrado Lorefice

ore 21:00

Duomo di Monreale - piazza Guglielmo II, Monreale

Concerto in memoria del Beato Giuseppe Puglisi "Perché forte come la morte è l'amore" della Fondazione Frammenti di Luce

A cura del Centro di Accoglienza Padre Nostro

Parteciperà Mons. Corrado Lorefice

Martedì 17 ottobre - ore 18:00

Salone Lavitrano, Via Matteo Bonello n. 2, Palermo (Palazzo Arcivescovile)

La rivista interdisciplinare "Esperienze Sociali" e il Centro di Accoglienza Padre Nostro presentano la pubblicazione monografica sul Beato Giuseppe Puglisi dal titolo "Scienza con coscienza"

Parteciperà Mons. Corrado Lorefice

Giovedì 26 ottobre - ore 17:00

Auditorium "Giuseppe Di Matteo" - via San Ciro n. 15, Palermo

Presentazione del libro di don Francesco Michele Stabile "Sulle origini del Centro di Accoglienza Padre Nostro"

Parteciperà Mons. Corrado Lorefice

Giovedì 16 novembre - ore 10:00

Casa Circondariale Pagliarelli Antonio Lo Russo, piazza Pietro Cerulli n. 1, Palermo

Proiezione del video "Sciatu"

Realizzato con i detenuti e le detenute

A cura del Centro di Accoglienza Padre Nostro

Venerdì 24 novembre - ore 16:00

Auditorium "Giuseppe Di Matteo" - via San Ciro n. 15, Palermo (luogo in cui il Beato Giuseppe Puglisi celebrò la sua ultima messa)

Presentazione della pubblicazione sui 30 anni di storia, vita e servizi del Centro di Accoglienza Padre Nostro

A cura del Centro di Accoglienza Padre Nostro

Giovedì 21 dicembre - ore 10:00

Casa Circondariale Pagliarelli Antonio Lo Russo, piazza Pietro Cerulli n. 1, Palermo

Pranzo di Natale con i cittadini detenuti e le loro famiglie

A cura del Centro di Accoglienza Padre Nostro

Le manifestazioni hanno ricevuto la medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica On. Sergio Mattarella e il patrocinio del Senato della Repubblica.

