Troppi morti sulle strade siciliane, oggi la giornata del ricordo *VIDEO*

Oggi si celebra la ''Giornata ONU in ricordo delle Vittime della strada''. Un bilancio negativo, in Sicilia i dati parlano chiaro, i morti aumentano e gli incidenti parallelamente crescono in dismisura.

Un 2018 decisamente negativo in tema di sicurezza stradale. In Sicilia tanti morti, tanti incidenti stradali gravi e anche per questo oggi si celebra la “Giornata ONU in ricordo delle Vittime della strada”. Un bilancio dicevamo negativo, in Sicilia i dati parlano chiaro, i morti aumentano e gli incidenti parallelamente crescono in dismisura.

Le statistiche dicono che il 90% degli incidenti sono imputabili all'uomo: disattenzione, uso improprio del cellulare, mancato rispetto delle norme e della segnaletica, velocità non adeguata sono cause che vanno debellate.

Se ne è parlato nel corso di un incontro che si è tenuto questa mattina presso la ex chiesa di San Mattia ai Crociferi alla presenza, tra gli altri, del comandante dei vigili urbani di Palermo, Gabriele Marchese.

Ecco il video:

