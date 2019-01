whatsapp Truffa buoni Conad

Truffa buoni Conad con messaggio su whatsapp, attenzione ai link ingannevoli

Allarme truffe: su WhatsApp sono arrivati messaggio ingannevoli riguardo a buoni Conad.

Il commissariato di polizia on line lancia l'allarme truffe. Su WhatsApp sono arrivati messaggio ingannevoli riguardo a buoni Conad. Ma non esiste alcuna campagna per distribuire buoni.

Questo l’avviso della polizia postale:

“In queste ore sta circolando in rete, via e-mail ed in particolare, all’interno di applicazioni di messaggistica istantanea, un falso messaggio con il quale la Conad comunica la distribuzione di buoni sconto nei punti vendita o altri vantaggi economici, a coloro che attraverso un link trasmetteranno i propri dati personali. Attenzione: Si tratta di messaggi ingannevoli; si raccomanda pertanto di non seguire alcun link. Consigli: tenere sempre aggiornato il proprio sistema operativo e il software antivirus”.

