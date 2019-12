Truffe agli anziani

Truffe agli anziani, campagna di prevenzione della Polizia

Anche nel capoluogo siciliano la campagna nazionale di prevenzione delle truffe in danno degli anziani ''un giorno con la polizia di stato - non siete soli… chiamateci sempre''

Nell’ambito della campagna di prevenzione nazionale della Polizia di Stato sul tema delle truffe agli anziani, denominata “Un giorno con la Polizia di Stato - Non siate soli…..Chiamateci sempre” la Questura di Palermo ha promosso alcune iniziative per spiegare e diffondere tra gli anziani accorgimenti per riconoscere tali condotte e sottrarsi all’inganno. Scopo dell’iniziativa è anche quello di spiegare alle vittime come eleborare la prostrazione psicologica conseguente al danno subito, incentivando l’azione di denuncia.

A questo scopo sono stati organizzati seminari sul tema. Uno di questi si è già svolto lo scorso 5 dicembre presso il Centro Anziani Comunale di piazza Pietro Micca a Boccadifalco che ha visto la partecipazione di circa 100 anziani, oltre ad un gruppo di studenti universitari della facoltà di Scienze Sociali e a personale della Polizia di Stato e della Polizia Municipale.

Il prossimo evento curato dalla Polizia di Stato avrà luogo mercoledì 11 dicembre, alle ore 09:30, presso l’Aula “Corona” della Caserma “Pietro Lungaro” e vedrà la partecipazione di iscritti al Centro Anziani Comunale, di iscritti ad altre associazioni quali Ancos/Anap di Confartigianato e di parrocchiani di varie comunità ecclesiali cittadine presso cui è stata promossa apposita sensibilizzazione.

Nel corso dell’iniziativa saranno, inoltre, proiettati alcuni spot promozionali realizzati dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e gli ospiti presenti avranno l’opportunità di visitare la Centrale Operativa della Questura e conoscere “de visu” gli agenti che rispondono alle loro eventuali richieste di intervento.

E’ prevista anche una visita alla lapide dedicata alla memoria dei “Caduti” della Polizia di Stato posta presso l’Ufficio Scorte ed infine, il Questore di Palermo saluterà gli ospiti e formulerà loro gli auguri per le prossime festività.

L’evento sarà aperto al pubblico e verrà trasmesso sulla pagina Facebook della Questura di Palermo.

