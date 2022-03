Tu X i bambini

Tu X i bambini, la campagna per aiutare i bimbi e gli adolescenti che versano in condizione di povertà

Il programma si prefigge di continuare a dare speranza ai bambini e ai ragazzi che ogni anno vengono accolti nelle case Don Bosco e nelle case-famiglia.

Il programma “Tu X i bambini” promosso dai Salesiani per il sociale, organizzazione che da oltre 25 anni si occupa di bambini e adolescenti che vivono in condizioni di povertà bisognosi di aiuto.

Ad oggi i giovani che vivono questa realtà sono più di 100 mila, 30 le case Don Bosco in cui i bimbi e gli adolescenti che versano in condizione di povertà possono studiare, giocare e crearsi nuove opportunità, e 46 le case-famiglia in cui i bimbi possono vivere con i genitori affidatari coccolati e protetti come in un ambiente famigliare.

Per continuare a sostenere quest’importante missione, Salesiani per il sociale, richiede l’adesione a questo programma.

