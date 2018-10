Tutti matti per il riso con il Progetto Itaca Onlus

Giornata Mondiale della Salute Mentale

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, a Palermo si svolgerà l'iniziativa giunta alla seconda edizione è promossa dal Progetto Itaca Onlus col titolo ''Tutti matti per il riso''.

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, anche quest’anno Palermo animerà le principali piazze della città a sostegno delle persone affette da disturbi psichici. L’iniziativa giunta alla seconda edizione è promossa dal Progetto Itaca Onlus col titolo “Tutti matti per il riso” e si svolgerà in 50 piazze di 15 città d’Italia e vedrà oltre 300 volontari distribuire circa 10 tonnellate di riso.

A Palermo l’evento si svolgerà sabato 13 in via Generale Magliocco (angolo via Ruggero Settimo) dalle ore 10,00 alle 15,00; e domenica 14 in via Libertà (incrocio via Turati) dalle 10,00 alle 20,00.

“Il nostro obiettivo è sradicare lo stigma che rende le persone affette da disturbi mentali vittime di discriminazioni e pregiudizi basati sull’errata convinzione che si tratti di patologie non curabili. – spiega Roa Camerata Scovazzo, presidente dell’Associazione Progetto Itaca Palermo - Con i fondi raccolti da Progetto Itaca Palermo, si finanzieranno anche le attività di Club Itaca Villa Adriana, che è un centro non sanitario di riabilitazione, che si basa sul metodo americano Clubhouse, nato nel 1948 e diffusosi in tutto il mondo. Ad oggi ci sono all'incirca 330 Clubhouses e solo in Italia 6 Club Itaca. I soci e le socie del Club Itaca attraverso il lavoro quotidiano finalizzato alla gestione del Club, recuperano fiducia in stessi e negli altri ed acquisiscono maggiore indipendenza ed autonomia, necessari per il loro inserimento sociale e lavorativo. Ad oggi Palermo conta 24 soci e 8 socie ed è stata fondata da un gruppo di volontari il 30 giugno 2011. Da allora la sua missione è quella di attivare progetti di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione rivolti a persone affette da disturbi della Salute Mentale, ma anche di sostegno concreto alle loro famiglie”.

Le due giornate nelle piazze saranno animate da artisti e altri volontari che supporteranno l’iniziativa. Testimonial di questa edizione sarà Damiano Carrara, noto chef pasticcere e volto televisivo, che per l’occasione ha svelato la magnifica ricetta della "Torta di Riso e Ricotta" presente nelle confezioni.

A Coloro che aderiranno verrà offerto, a fronte di una piccola donazione, una confezione personalizzata da 1 kg di riso Carnaroli, il Re del riso. La scelta del riso non è una scelta casuale, poiché è simbolo di ricchezza nelle culture orientali, fonte primaria di nutrimento, si tratta di una tenace piantina dalle elevate capacità di adattamento, che le permettono di vivere in qualsiasi tipo di ambiente naturale. Un significato davvero simbolico per la Fondazione Progetto Itaca, che con le sue Associazioni territoriali offre aiuto e sostegno alle persone affette da disabilità mentali.

