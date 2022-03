iniziativa solidale

''Tutti Uguali'', l'iniziativa solidale che aiuta i bimbi con disabilità in Camerun

Attraverso lo strumento del numero solidale, si vogliono sostenere le attività dedicate all’accoglienza, alla cura e al sostegno scolastico per i bambini disabili in Camerun.

Dal 06 al 27 marzo sarà attiva la campagna sms solidale “Tutti Uguali”, che si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica a proposito delle condizioni in cui versano i bambini con disabilità nei paesi in via di sviluppo. Attraverso lo strumento del numero solidale, si vogliono sostenere le attività dedicate all’accoglienza, alla cura e al sostegno scolastico per i bambini disabili in Camerun.

La campagna è sostenuta da Dokita Onlus - organizzazione umanitaria italiana che ogni anno soccorre circa 25 mila persone, tra cui ammalati, emarginati e donne in difficoltà in 13 diversi paesi.

