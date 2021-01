anniversario Natale Mondo

Ucciso dalla mafia 33 anni fa: Orlando ricorda Natale Mondo

''Natale Mondo, un altro dei tanti, troppi agenti della Polizia di Stato della Questura di Palermo uccisi in quei terribili anni '80'', ha dichiarato il sindaco, Leoluca Orlando.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/01/2021 - 15:54:30 Letto 355 volte

"Oggi ricordiamo Natale Mondo, un altro dei tanti, troppi agenti della Polizia di Stato della Questura di Palermo uccisi in quei terribili anni '80 che videro cadere investigatori e agenti coraggiosi, spesso isolati se non osteggiati anche da pezzi dello Stato. Un altro uomo che ha dato un contributo per liberare Palermo e la Sicilia dalla mafia e dalla sua cultura di omertà e morte".

Lo ha dichiarato il sindaco, Leoluca Orlando, nel 33° anniversario dell'omicidio dell'agente della Polizia di Stato, Natale Mondo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!