''Un Albero per la Vita'', pedalata di sensibilizzazione per la salvaguardia dei boschi siciliani

La pedalata è aperta a tutti coloro che vogliono mettere il cuore per la salvaguardia del patrimonio naturale boschivo siciliano.

Restare indifferenti davanti allo scempio perpetrato ai danni di interi ecosistemi per mano criminale è impossibile. Da cittadini, consapevoli del disastro che ci attende se questa situazione non verrà arginata e recuperata con interventi di ripristino mirati e immediati, abbiamo deciso di fare sentire la nostra voce, affinché l’amarezza e il disappunto diventino forza costruttiva.

La pedalata in programma è aperta a tutti coloro (senza limiti di età) che, come noi, vogliono mettere il cuore per la salvaguardia del patrimonio naturale boschivo siciliano.

Il corteo ciclistico con partenza da Piazza Castelnuovo alle ore 9.30, prevede il seguente percorso: via Dante, via Brunetto Latini, via Houel, via Goethe, corso Alberto Amedeo, corso Calatafimi, Piazza Indipendenza, con sit in davanti la Presidenza della Regione.

Chi non fosse munito di bicicletta può presentarsi direttamente a Piazza Indipendenza per il sit in.

Ricordiamo di munirvi di mascherina e di rispettare la distanza di sicurezza.

Le Associazioni aderenti e che partecipano all'organizzazione sono:

Asd Le Pantere della polizia-bike

90127 AttivaMente insieme

Mondello bikers

Motostaffette Sicilia

TourBike

Scuola di Ciclismo

Asd AmicinBici Palermo

MTBEARS

Falchi mtb

A.S.D. MONTE PELLEGRINO

Asd Monte Gulino

A.S.D.Cartago Caccamo.

CICLOFFICINA

CO2 bike

Tipomania Pubblicità

IL GENIO DI PALERMO

Scuola Primaria Statale Rosolino Pilo Palermo

ANPS

C.S.A.In

