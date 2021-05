illuminazione

Un anno per riparare illuminazione in zona stadio, M5S: ''Problema sicurezza. Amministrazione intervenga più celermente''

Da via Ausonia a via Campania al buio per quasi un anno, domani via ai lavori per il ripristino dell’illuminazione in zona stadio a Palermo.

21/05/2021

“Finalmente, dopo 10 mesi di buio, domani mattina inizieranno i lavori di sostituzione del cavo di media tensione che permetterà la riaccensione degli 88 punti luce nel quadrilatero compreso fra via Ausonia, viale Campania, via Trinacria e via Val di Mazara - dichiarano la consigliera comunale M5S Concetta Amella e la consigliera della VI circoscrizione M5S Daniela Tumbarello - Siamo liete di aver contribuito alla soluzione di un problema che affliggeva i residenti della zona da troppi mesi”.

“Ci auguriamo - aggiungono le esponenti M5S - che l’amministrazione comunale in futuro intervenga con maggiore celerità nel ripristino dei guasti all’illuminazione pubblica, garantendo sempre prioritariamente la sicurezza dei cittadini”.

Il guasto e il perdurare del problema nel tempo ha inevitabilmente impattato sulla sicurezza dei cittadini e per questo sono intervenute le deputate nazionali Roberta Alaimo e Valentina D’Orso.

“Ringraziamo il Prefetto, che siamo state costrette a coinvolgere per le ricadute relative alla pubblica sicurezza, per la sua opera di intercessione con l’amministrazione comunale ai fini della rapida soluzione dell’annoso problema” hanno dichiarato.

