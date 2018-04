Rivalsa sociale

Un calcio contro l'illegalità, al Malaspina il rosanero Rispoli e il magistrato Teresi

Al centro dell'iniziativa il riscatto nella vita una volta reimmessi nella società

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/04/2018 - 16:42:26 Letto 328 volte

Una giornata all’insegna di sport e legalità per i ragazzi del centro di recupero giovanile Malaspina, che hanno incontrato stamani il vice capitano del Palermo Calcio Andrea Rispoli e il magistrato della D.D.A. di Palermo Vittorio Teresi. L’iniziativa, promossa dal consigliere comunale di Palermo Marcello Susinno di Sinistra Comune, e dal vicepresidente della prima circoscrizione cittadina Antonio Nicolao, ha visto un unico protagonista indiscusso: il riscatto nella vita.

“Questi ragazzi hanno ancora un’opportunità per ricominciare – dichiara Susinno – perché qui al Malaspina la pena ha una finalità rieducativa e non punitiva. I ragazzi saranno presto restituiti alla società, per questo devono avere uno scambio con il mondo esterno e mettere a frutto opportunità per ricominciare”. Opportunità dunque, ricevute e colte, fondamentale requisito per una pronta reintegrazione all’interno di una società che sappia perdonare quei giovani che per varie ragioni hanno vissuto nell’illegalità, ma che da essa si sono anche salvati grazie alla giustizia e al lavoro correttivo dei centri di recupero giovanili. Così, giustizia e sport fanno squadra per la rivalsa e l'apprendimento di regole di vita.

Ma l'evento è stato solo l'inizio. In programma interventi mirati alla reintegrazione sociale degli ospiti del centro: “Stiamo mettendo a punto un protocollo d'intesa con la struttura – spiega Nicolao – per coinvolgere i giovani del Malaspina in attività di pubblica utilità nella circoscrizione del centro storico; una iniziativa senza precedenti, che mira ad una interazione concreta con la società”.

Al termine del dibattito organizzato, a cui hanno preso parte anche gli studenti dell’istituto tecnico Crispi Almeyda, Rispoli e Teresi si sono sfidati in un calcio di rigore. Il rosanero sul dischetto, il magistrato in porta: si gonfia la rete alle spalle di Teresi, si riaccendono nel giovane pubblico la speranza e la forza di rifarsi una vita. “Per chi ha commesso un errore una volta ci deve sempre essere la possibilità di rimediare”, è l'incoraggiamento di Rispoli. “Tutti devono avere una seconda occasione”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!