#Verga100

Un Francobollo Ufficiale e tanti eventi per celebrare i cento anni dalla scomparsa di Giovanni Verga

In occasione dei Cento Anni dalla scomparsa di Giovanni Verga, un Francobollo Ufficiale e tanti eventi per il 27 gennaio.

Il 27 gennaio, in occasione dei Cento Anni dalla scomparsa di Giovanni Verga, la Manifestazione Nazionale "Verga 100" supportata dal Parlamento Europeo, proporrà una serie di attività dedicate al celebre Scrittore Vizzinese. Iniziative che si svolgeranno online, viste le restrizioni dovute dalla pandemia, ma che non mancheranno di omaggiare al meglio la memoria del Novelliere.

In tale giorno verrà mostrato ufficialmente il Francobollo del Centenario, promosso dalla Dreamworld Pictures e Festival Verghiano al Ministero dello Sviluppo economico che verrà emesso pubblicamente, segnando così ulteriormente il momento storico, e che il Direttore Artistico Lorenzo Muscoso, definisce "significativo non solo come mezzo di libertà intellettuale che dovrebbe intercorrere tra i popoli, ma che identifica la grande rete culturale che si è venuta a costituirsi grazie alla Manifestazione, che porterà il Verga dalla Sicilia fino alla Norvegia".

Si inizierà con il tributo religioso da parte di Padre Enzo Mangano, che è stato vicino al Verga nel periodo del suo rilancio artistico e culturale, non solo come Parroco della cittadina, ma anche in quella di veste attoriale, avendo partecipato alla trasposizione del celebre duello, seguiranno i saluti istituzionali, tra cui quello dell'Arch. Marco Sinatra, già Sindaco di Vizzini e tra i promotori del progetto Verga , l'Ach. Giovanni Laudani, già Direttore di Casa Museo Verga, e anche quelli del Sindaco Leoluca Orlando, della città di Palermo con quale si è instaurato un sodalizio sul tema.

Verranno, poi, mesi in onda i film teatrali, prodotti in questi anni nello scenario originale del Borgo Cunziria, tra questi, Cavalleria Rusticana, Jeli il Pastore, La Lupa, una piccola anticipazione del nuovo "Mastro Don Gesualdo" , Frammenti teatrali e il racconto del Cantastorie Luciano Busacca; seguiranno contributi video da vari artisti dello spettacolo , tra cui il Maestro Placido Domingo, protagonista della versione di Zeffirelli, il regista de I Malavoglia, Pasquale Scimeca, l'attore Antonio Ciurca interprete di Rosso Malpelo e l'attrice Maria Grazia Cucinotta, Testimonial del Festival Verghiano.

E ancora un evento musicale con il duo musicale dei Bellamorea che riporteranno alcune sonorità che hanno accompagnato le scene in questi anni, e intoneranno un pezzo nell'omaggio al novelliere.

In anteprima, i vari teaser dei nuovi progetti audiovisivi dedicati al Novelliere. Infine il lancio del concorso Book Trailer che renderà protagonisti gli studenti nel racconto del Verga. Eventi che saranno, quindi, seguiti dalle scuole italiane partner della rete verghiana. Per conoscere programma e orario collegarsi su Verga100.it e seguire l'hashtag ufficiale #verga100

L'evento verrà trasmesso nei canali social facebook.com/giovannivergaofficial/ e facebook.com/giovannivergaofficial/

