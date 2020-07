Coronavirus

Un solo nuovo contagio in Sicilia, svuotata la terapia intensiva

E’ quanto si evince dalla lettura del bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute di lunedì 6 luglio.

07/07/2020

Un nuovo caso di Coronavirus e nessun decesso in Sicilia, ma la bella notizia è che non c'è più un paziente affetto da Covid-19 nell'Isola. E’ quanto si evince dalla lettura del bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute di lunedì 6 luglio. In totale i casi registrati da inizio epidemia salgono a quota 3096 e le vittime 282. Sono 2607 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

Stabile anche il dato dei guariti (2.674), sale il numero di attualmente positivi (140). Sale anche e unità il numero dei ricoveri (12) mentre non ci sono più pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 128.

