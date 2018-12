eventi

Un week-end di eventi per ricordare Norman Zarcone

Concerti, dibattiti, cortometraggi, incontri in onore del giovane filosofo-giornalista-musicista Norman Zarcone.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/12/2018 - 21:59:35 Letto 344 volte

“La maledizione degli uomini è che essi dimenticano”, tuonava il mago Merlino nel film “Excalibur” del regista John Boorman (1981). E l’Associazione culturale “Norman Zarcone” fin dalla sua nascita ha sempre lottato contro il sortilegio della memoria pietrificata, il silenzio dello Stato di fronte a un dramma tanto personale, quanto generazionale, i muri di granito posti a difesa dello statu quo dai legionari dell’apostasia accademica.

Il week-end a ridosso del Natale vedrà una serie di concerti, dibattiti, incontri, proiezioni di ‘corto’ dedicati al giovane filosofo-giornalista-musicista.

Si partirà giovedì 20 dicembre con una manifestazione dal titolo: “A Norman: a tutte le vittime della mafia che non spara”, presso lo Spazio Artistico del San Diego, via Messina Marine 124, Palermo (Ingresso libero). Questo il programma:

Proiezione corto “Come un aquilone” e video su Norman

Marco Canzoneri , dramaturg, regista di produzioni teatrali

, dramaturg, regista di produzioni teatrali Alfredo Daidone , cantautore

, cantautore Enrico Scardina , cantautore

, cantautore Norman Zarcone Rock Orchestra

Poi domenica 23 dicembre la “Giornata del Merito cittadino in memoria di Norman Zarcone”, voluta e sancita con delibera dalla Giunta comunale di Palermo. Ma anche in tale caso, il leit motiv di questo ciclo di eventi, sarà: “A Norman, a tutte le vittime della mafia che non spara”.

“Abbiamo pensato a Norman perché è l’icona di una generazione, Generazione Norman, di giovani dal futuro incerto – aveva scritto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ai colleghi dei Comuni siciliani per invitarli a partecipare, dopo l’approvazione in Giunta della “Giornata del Merito” – e il suo ricordo è stimolo e messa in mora per quanti credono e vogliono possibile un futuro rispettoso dei meriti per i giovani delle nostre città, del nostro paese”.

La kermesse artistico-culturale del 23 dicembre si svolgerà secondo il seguente calendario:

ore 10,45 - adunanza cittadina presso la “ Rotonda Norman Zarcone ” alla presenza del sig. Sindaco, Professor Leoluca Orlando e delle Autorità, osservando un minuto di silenzio e deponendo una corona di fiori. A seguire, incontro con gli organi di informazione.

- adunanza cittadina presso la “ ” alla presenza del sig. Sindaco, Professor Leoluca Orlando e delle Autorità, osservando un minuto di silenzio e deponendo una corona di fiori. A seguire, incontro con gli organi di informazione. ore 15 - Proiezione continua di cortometraggi e video dedicati a Norman .

- . ore 16 - distribuzione ai presenti di cd, dvd e libri che ricordano Norman (fino a esaurimento scorte)

- (fino a esaurimento scorte) (a seguire) Ricordo di Norman attraverso le testimonianze dei suoi amici

Ore 20,00 - Non Stop musicale “Per Norman, per il Merito”, con:

Sandro Amoroso Band

Elektra

Gaetano Cangialosi

Marco Canzoneri

Afasia – Tribute band “Europe”

Norman Zarcone Rock Orchestra

