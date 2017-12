fiaba

Una fiaba classica sui valori della vita: ''Il Pesciolino d'oro'' al Teatro Libero

''Il Pesciolino d'oro'' va in scena al Teatro Libero Palermo domenica 17 dicembre alle 17 per Isola di Teatro...

15/12/2017

Il Pesciolino d'oro di Enrico Falaschi e con Ilaria Gozzini e Alberto Ierardi, produzione dell'associazione Teatrino dei Fondi di San Miniato, va in scena al Teatro Libero Palermo domenica 17 dicembre alle 17 per Isola di Teatro, cartellone dedicato alle famiglie, e nei giorni di lunedì 18 e martedì 19 alle 9.30 per il “Progetto Scuole”.

Ispirato alla fiaba “Il Vecchio pescatore“ di Aleksandr Puškin, Il Pesciolino d’oro è una fiaba classica ricca di suggestioni narrative e tematiche, una favola che ci ricorda come la ricchezza non faccia la felicità e che per essere felici nella vita spesso sia sufficiente saper scorgere la bellezza in ciò che si possiede e in ciò che ci circonda. Lo spettacolo ha il sostegno del Mibact, della Regione Toscana, del Comune di San Miniato e del Comune di Fucecchio.

Un giorno un vecchio pescatore, molto povero, getta le sue reti nel mare e quando le ritira a bordo vi trova impigliato un piccolo pesciolino del colore dell’oro in grado di parlare e di esaudire desideri, che lo supplica di essere liberato. Il vecchio pescatore acconsente, ma una volta tornato alla sua capanna la sua vecchia moglie lo costringerà a tornare in mare alla ricerca del pesciolino d’oro per chiedergli di esaudire i propri desideri, senza essere tuttavia mai pienamente soddisfatta da ciò che otterrà…

Nello spettacolo per la regia di Enrico Falaschi e con le scenografie e i pupazzi di Federico Biancalani, la fiaba viene raccontata attraverso i ricordi del vecchio pescatore divenuto un viandante: l’uomo è povero ma felice perché, a differenza della vecchia moglie, è capace di accettare la propria condizione apprezzandone gli aspetti positivi.

