Una marina di libri

Una Marina di libri, online il bando per partecipare alla nuova edizione

Il tema della dodicesima edizione di ''Una marina di libri 2021'' sarà: ''Per l'alto mare aperto''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/04/2021 - 12:21:49 Letto 378 volte

Sul sito www.unamarinadilibri.it è on line il bando per partecipare alla nuova edizione di "Una marina di libri", festival del libro di Palermo promosso dal CCN Piazza Marina & Dintorni in collaborazione con l'Università degli Studi di Palermo, le case editrici Navarra e Sellerio e con la libreria Dudi. La fiera dell'editoria indipendente che quest'anno vi aspetta al Parco Villa Filippina, da giovedì 16 settembre fino a domenica 19.

Il tema della dodicesima edizione di "Una marina di libri 2021" sarà: "Per l'alto mare aperto". È tempo di alzare le vele e di riprendere i venti del destino. E’ ora di mollare gli ormeggi, di tornare a navigare per l'alto mare aperto. La marina, si sa, è approdo, ma come ogni marina è anche partenza. Per troppo tempo siamo stati nella bonaccia, ancorati in rada, congelati dagli obblighi della quarantena. Ora è tempo di ripartire. Per l’Italia, per Palermo e per la Sicilia tutta. Ripartire da “Una marina di libri”, da un nuovo porto – quello di Villa Filippina - e inseguire nuovi orizzonti, senza dimenticare le albe già solcate. Come abbiamo fatto. Come desideriamo ricominciare a fare.

Il Direttore artistico è il giornalista e scrittore Gaetano Savatteri accompagnato da un comitato scientifico costituito da Matteo Di Gesù, Salvatore Ferlita e Masha Sergio.

L'ingresso a "Una marina di libri" prevede il pagamento di un biglietto di 3 euro al giorno. In alternativa al giornaliero sarà possibile acquistare un biglietto cumulativo che permette l'ingresso a tutti i 4 giorni della manifestazione al costo ridotto di 8 euro. La mattina di venerdì 17 settembre - novità dell'edizione 2021 - sarà invece a ingresso libero e gratuito per tutti: un segno importante per la città e soprattutto per le scolaresche di ogni ordine e grado cui prevalentemente il programma del venerdì mattina sarà dedicato.

Potranno inoltrare domanda solo case editrici indipendenti che non facciano parte o siano partecipate da un gruppo editoriale, e cioè che siano proprietarie contemporaneamente di più marchi editoriali, società di promozioni, distribuzione, e che non pubblichino con richiesta di contributo all'autore. Le domande d’iscrizione verranno accettate in ordine cronologico e fino a esaurimento dei posti disponibili.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!