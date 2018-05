cittadinanza attiva

Una ''porta'' all'Albergheria per aprire la strada della cittadinanza attiva: parte oggi il corso-laboratorio di rigenerazione urbana

Il progetto ''Analisi di comunità e rigenerazione urbana'' è il risultato degli sforzi dell'Istituto Arrupe, del liceo artistico ''Catalano'' di Palermo e del Centro Astalli Palermo, sulla scia dell'impegno di Giovanni Falcone a tramandare le idee

L’Istituto Arrupe, in collaborazione con gli studenti del liceo artistico "Eustachio Catalano" di Palermo ed alcuni giovani del Centro Astalli Palermo, ha attivato un laboratorio su “Analisi di comunità e rigenerazione urbana”, all’interno del corso-laboratorio finanziato dal progetto “Educare alla cittadinanza e alla salute globale” sostenuto da Medici con l’Africa - CUAMM e l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Il corso-laboratorio ha inizio oggi 23 maggio 2018, in una giornata importante per chi non vuole dimenticare e per chi ritiene ancora importante la frase del giudice Giovanni Falcone: “Gli uomini passano ma le idee restano e camminano sulle gambe di altri uomini”.

Obiettivo dell’iniziativa è fare in modo che i giovani abitanti possano prendere coscienza di necessità, limiti e risorse del proprio territorio al fine di trasformarli, mediante progetti di rigenerazione urbana, in possibilità reali di cambiamento per il bene comune in un’ottica di cittadinanza attiva.

E uno dei risultati tangibili dell'iniziativa è la creazione di una "porta" simbolica, realizzata con materiale di recupero. La scelta di realizzare una porta non è casuale, ma rimanda idealmente a un’idea di passaggio e di un’apertura, un'accoglienza nei confronti di altre culture con le quali lasciarsi contaminare. Il tutto in un’ottica di cittadinanza globale e di cura del benessere della comunità e dei suoi spazi di vita.

La porta sarà collocata all’interno di “Gallo Garden” nel quartiere dell’Albergheria, nel cuore di Palermo, che sarà inaugurato il 27 maggio 2018 alle ore 11. Il nuovo spazio pubblico, giardino condiviso con annesso un piccolo orto che ospita anche dei giochi, è stato realizzato da Orto capovolto, Rotaract Club Palermo Est, Cooperazione Senza Frontiere, SOS Ballarò, Cooperativa Terradamare, Istituto Arrupe, e liceo Artistico “Catalano”, ma soprattutto insieme ai cittadini-abitanti della piazzetta, secondo l’approccio della progettazione partecipata.

