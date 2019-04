''Una valigia di cartone'', manifestazione per dire no all'emigrazione dei giovani

emigrazione dei giovani

Manifestazione per dire no all'emigrazione dei giovani. Ancisicilia: ''Occorre uno sforzo corale di istituzioni, attori sociali ed economici''.

“Una valigia di cartone” è il titolo di una manifestazione per dire no alla emigrazione dei giovani in cerca di occupazione in programma per stamattina alle 12 davanti la presidenza della Regione siciliana e su questo tema è intervenuta, nuovamente, l’AnciSicilia attraverso il proprio Ufficio di presidenza ricordando che: “il tema dell’emigrazione giovanile è direttamente legato alle dimensioni del fenomeno della disoccupazione giovanile in Sicilia che, come testimoniano i recenti dati certificati dalla Commissione Europea, rappresenta un dato allarmante toccando, per i giovani fino a 24 anni, la quota di 53,6 per cento. Si tratta di una emergenza che tocca particolarmente i comuni dell’Isola, anche per le conseguenze di ordine sociale connesse al fenomeno dello spopolamento, che colpisce molti piccoli centri della Sicilia e che rischia di fare scomparire intere comunità”.

“L’emigrazione dei giovani in cerca di lavoro rappresenta una delle piaghe più gravi che caratterizzano la realtà sociale ed economica della Sicilia. Ed è per questo che occorre operare attraverso uno sforzo corale di istituzioni, attori sociali ed economici, affinchè le risorse disponibili vengano destinate ad un progetto coerente di sviluppo del territorio. Un’idea di sviluppo economico che sappia intercettare le nuove opportunità di lavoro offerte, per esempio, dall’utilizzo delle tecnologie innovative, dall’offerta di servizi turistici e da un’agricoltura di qualità”.

“Bisogna mettere al centro dell’agenda politica nazionale, regionale e locale la creazione di condizioni che consentano ai giovani di rimanere nel Mezzogiorno o di rientrarvi potendo mettere a frutto esperienze e competenze acquisite in altre parti d’Italia e del mondo ed è per tali ragioni che - conclude l’Ufficio di Presidenza dell’Associazione dei Comuni siciliani - chiediamo al Governo regionale di promuovere un incontro con il Governo nazionale e con i rappresentanti delle autonomie locali che metta al centro il tema delle iniziative da attuare per favorire opportunità di lavoro dei giovani”.

