Uniti per il clima, la Rainbow Warrior arriva a Palermo

La Rainbow Warrior di Greenpeace Italia arriva a Palermo nell'ambito del tour europeo ''Uniti per il clima''.

La Rainbow Warrior di Greenpeace Italia arriva a Palermo nell’ambito del tour europeo “Uniti per il clima”, per sensibilizzare e informare sui cambiamenti climatici e sugli impatti che questi hanno su di noi, anche in Italia.

La Rainbow Warrior sarà aperta gratuitamente a tutte e tutti. Prima di salire a bordo, sarà inoltre possibile visitare un vero e proprio "villaggio Greenpeace", con un'area per bambine e bambini, una mostra sui cambiamenti climatici in Italia e in Europa (e sulle soluzioni per contrastarli), un angolo di realtà virtuale e un "rinfresco", ovviamente #plasticazero.

La Rainbow Warrior sarà a Palermo dal 29 giugno al primo luglio.

