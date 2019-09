controlli stradali

Uso dei cellulari alla guida: parte la campagna Europea, incrementati i controlli

Con l'avvio della campagna europea ''Focus on the road'' la Polizia di Stato incrementa i controlli sulle principali arterie stradali e autostradali.

14/09/2019

Il Network Europeo delle Polizie Stradali “TISPOL”, rete di cooperazione tra le Polizie Stradali europee, ha programmato dal 16 al 22 settembre 2019 l’effettuazione della campagna europea congiunta denominata “Focus on The Road” (concentrarsi sulla strada) che avrà per oggetto il corretto utilizzo alla guida degli smartphone, che oggi rappresentano motivo di grave distrazione alla guida.

In questa settimana in tutta Europa le Polizie Stradali predisporranno su tutte le arterie europee di grande viabilità servizi mirati volti a verificare il rispetto del corretto utilizzo di determinati apparecchi durante la guida (telefoni cellulari smartphones, cuffie sonore) sicché si sviluppi la consapevolezza che nello stesso momento tutte le Forze di Polizia Stradale dell’Unione Europea stanno operando con le medesime modalità, strumenti omogenei e un obiettivo comune.

Per l’intera settimana, chiunque si metterà alla guida sulle direttrici europee sarà pertanto conscio che, in ogni Paese che attraverserà, il corretto utilizzo di apparecchi radiotelefonici durante la guida verrà costantemente monitorato.

A tal fine la Polizia Stradale ha predisposto sull'intero territorio nazionale l'effettuazione, per tutto il periodo in questione, sulle ventiquattrore, di mirati controlli, in particolar modo sulle arterie autostradali e di grande comunicazione nazionale.

