Utilizzo Palestre Scolastiche Comunali, pubblicato il bando

Utilizzo spazi a fasce orarie delle Palestre Scolastiche Comunali stagione Sportiva 2019/20. Istanze entro il 26 agosto.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/08/2019 - 11:32:02 Letto 354 volte

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale un avviso con il quale si invitano le associazioni e/o società sportive, che intendono utilizzare la palestre scolastiche comunali per la stagione sportiva 2019/2020, a presentare istanza utilizzando l’apposito modello disponibile presso l’Ufficio Sport – Piazzetta Scannaserpe n. 1 oppure scaricabile dal sito del Comune.



Le associazioni e società sportive – che dovranno essere iscritte al registro C.O.N.I., in regola con i pagamenti relativi alla stagione precedente e registrate sul Portale dello Sport del Comune di Palermo – potranno presentare apposita istanza entro il 26 agosto 2019, indirizzata al Comune di Palermo – Ufficio Sport e Impianti Sportivi.



Gli indirizzi di posta elettronica sono i seguenti: sport@comune.palermo.it o sport@cert.comune.palermo.it. Per l'avviso e modulistica clicca qui.

