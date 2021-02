vaccino anti-covid

Vaccini, Aiop: ''Sì alla somministrazione obbligatoria per il personale sanitario''

''Chi lavora nel settore sanitario deve accettare la vaccinazione'', dice Barbara Cittadini, Presidente di Aiop.

“La condotta di chi opera nelle strutture sanitarie e rifiuta di vaccinarsi può acuire il rischio della diffusione del virus sul luogo di lavoro, mettendo a serio repentaglio la salute degli altri lavoratori, dei malati e dei loro parenti”. È quanto dichiara in una nota Barbara Cittadini, Presidente di Aiop (Associazione italiana ospedalità privata).

“Quello relativo all'obbligatorietà del vaccino è un tema complicato e l'Inail sta valutando se il personale sanitario contagiato è da considerarsi in malattia o in infortunio sul lavoro. Chi lavora nel settore sanitario deve accettare la vaccinazione e qualora non sia possibile vaccinarlo per ragioni sanitarie sarà indispensabile adibirlo a mansioni che non comportino alcun livello di esposizione al Covid-19”, conclude Barbara Cittadini.

