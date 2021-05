vaccino anti-covid

Vaccini, dal 17 maggio prenotazioni per gli over 40

Al via da lunedì 17 maggio in Italia le prenotazioni del vaccino anti-covid per gli over 40.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/05/2021 - 09:05:00 Letto 363 volte

Al via da lunedì 17 maggio in Italia le prenotazioni del vaccino anti-covid per gli over 40. Nell’ambito del monitoraggio del piano vaccinale, che sta registrando un buon andamento su scala nazionale delle somministrazioni in favore delle categorie prioritarie indicate nell’ordinanza n. 6 dello scorso 9 aprile, la Struttura Commissariale guidata dal generale Francesco Figliuolo ha dato facoltà alle Regioni e Province Autonome di avviare, a partire dal prossimo 17 maggio, le prenotazioni anche per i cittadini over 40. Viene ribadita l’assoluta necessità di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, le classi di età over 60, i cittadini che presentano comorbilità, fino a garantirne la massima copertura.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!