Vaccino anti-covid

Vaccini, oggi oltre 21mila prime dosi, 163mila le terze

23/11/2021

Oggi in Italia sono state somministrate 21.285 prime dosi di vaccino, portando il totale a 47.008.701 di italiani che hanno avuto almeno una dose, pari all'87,04% della popolazione over 12, come segnala il sito del governo. Era dal 26 ottobre che non si registrava un risultato così alto di prime somministrazioni. Bene anche le terze dosi che ieri sono state 163.776 (4.125.041 in totale tra addizionali e booster).

