Vaccini

Vaccini, Palermo dà un'accelerata

Torna in strada il camper delle vaccinazioni che andrà a supportare ed affiancare tutte quelle strutture dell’Asp che registrano il maggiore afflusso di utenti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/09/2018 - 12:36:43 Letto 405 volte

Torna in strada il camper delle vaccinazioni che andrà a supportare ed affiancare tutte quelle strutture dell’Asp che registrano il maggiore afflusso di utenti. Si tratta di una vera e propria equipe itinerante che, in base ai dati registrati dagli operati dei centri tradizionali di vaccinazione, andrà periodicamente ad affiancare i servizi.

La prima tappa è, già, stata programmata per martedì prossimo alla “Guadagna”, Presidio che negli ultimi giorni ha fatto registrare un incremento considerevole di accessi.

Non solo il camper e l’equipe itinerante, la direzione aziendale dell’Asp di Palermo ha potenziato tutte le strutture di città e provincia incrementando l’organico con 32 nuovi operatori, di questi 22 sono medici ed in particolare: 14 medici di continuità assistenziale in plus orario; 3 medici di continuità assistenziale in plus orario destinati alle isole minori (Lampedusa, Linosa ed Ustica) e 5 medici specializzandi in Igiene e Medicina Preventiva. Oltre ai medici, l’organico dei Centri di vaccinazione dell’Asp è stato incrementato con 10 Operatori sanitari professionali (tra personale dipendente ed incaricati).

Con l’immissione in servizio a regime dei 32 operatori, i centri di vaccinazione saranno aperti anche tutti i pomeriggi della settimana (dal lunedì al venerdì).

La direzione aziendale – attraverso il proprio Dipartimento di Prevenzione, diretto da Loredana Curcurù ed il Servizio di Epidemiologia guidato da Nicola Casuccio – ha anche istituito “Centro di analisi del fenomeno” per monitorare in tempo reale gli accessi degli utenti ed intervenire nei luoghi di maggiore affluenza attraverso l’ambulatorio itinerante che lo scorso anno ha effettuato 1.794 vaccinazioni, di cui 1.474 nelle 8 circoscrizioni della città di Palermo e 320 in provincia. Come detto martedì 11 settembre, il camper sarà al PTA Guadagna.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!