Vaccino alla Fiera del Mediterraneo di Palermo: nuovi orari dal 7 settembre

L'hub provinciale di Palermo continua la sua attività con nuovi orari a partire da martedì 7 settembre.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/09/2021

La campagna vaccinale alla Fiera del Mediterraneo non si ferma. L’hub provinciale di Palermo continua la sua attività con nuovi orari a partire da martedì 7 settembre.

Sarà aperto per vaccini e green pass dalle 9 alle 19, orari di apertura e chiusura dei cancelli della Fiera. Per i tamponi drive-in, invece, si potrà entrare in Fiera dalle 8 alle 13.

L’accesso a vaccini e ufficio green pass avverrà da via Anwar Sadat. Per i tamponi drive-in, invece, si entrerà dal cancello di piazza Mandela.

