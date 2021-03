Covid-19

Vaccino, M5S: Garantire somministrazione a studenti e lavoratori fragili fuori sede''

''╚ necessario trovare urgentemente un accordo tra le regioni per superare questo problema'', annunciano i parlamentari nazionali del M5S.

“Abbiamo deciso di presentare un’interrogazione sia in parlamento che all’Assemblea Regionale Siciliana, per rimediare alle difficoltà incontrate da numerosi studenti universitari e lavoratori fuori sede, soggetti fragili, nella somministrazione del vaccino contro il Covid” lo annunciano i parlamentari nazionali del MoVimento 5 Stelle, Roberta Alaimo e Vincenzo Santangelo, insieme al deputato all’Ars Salvatore Siragusa.

“Ad oggi - spiegano gli esponenti M5S - ci sono ancora alcune regioni che non prevedono la somministrazione per tali soggetti con fragilità, che sono così costretti a viaggiare per rientrare nella loro regione di residenza potersi vaccinare. Non c’è alcuna ragione per cui un giovane siciliano fuori sede, ad esempio in Lombardia per motivi di studio o di lavoro, debba essere costretto ad affrontare un viaggio rischioso e dispendioso per potersi vaccinare. È necessario trovare urgentemente un accordo tra le regioni per superare questo problema”.

“Per questo - affermano la Deputata Roberta Alaimo, il Senatore Maurizio Santangelo e il Deputato Regionale Salvatore Siragusa - abbiamo predisposto congiuntamente una interrogazione parlamentare alla Camera, una al Senato e un’altra anche all’Assemblea Regionale Siciliana”.

